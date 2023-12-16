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نائب فرنسي: آلاف الفرنسيين بصفوف الجيش الإسرائيلي بغزة وأطالب بمحاكمتهم

French leftist La France Insoumise members of Parliament Thomas Portes (L) and Arnaud Le Gall (R) attend a demonstration against the visit to France of Indian Prime Minister Narendra Modi, in Paris, on July 13, 2023. Indian Prime Minister Narendra Modi arrived in France on July 13 for a two-day visit where he will attend the country's Bastille Day parade and discuss major new defence deals, as the EU parliament urged his country to do more to protect ethnic and religious minorities. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)
بورتس قال إن الفرنسيين هم أكبر مجموعة -بعد الأميركيين- مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في الجيش الإسرائيلي (الفرنسية)
16/12/2023-|آخر تحديث: 16/12/202309:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال النائب الفرنسي توماس بورتس إن أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي يشاركون في الحرب على قطاع غزة، هم فرنسيون مزدوجو الجنسية.

وأشار بورتس إلى مسح أجرته شبكة "أوروبا1" كشف أن 4185 جنديا من الجنسية الفرنسية يُحشدون حاليا في الجيش الإسرائيلي على الجبهة في غزة.

وقال -في منشور له على "موقع إكس" إن هذه هي أكبر فرقة بعد الولايات المتحدة، وبالنظر إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك المواطنون الفرنسيون.

وطالب حكومة بلاده بإدانة مشاركة مزدوجي الجنسية من الفرنسيين في جرائم الحرب بأكبر قدر من الحزم، كما طلب من وزير العدل تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية (بما في ذلك مزدوجي الجنسية) المدانين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة الفرنسية.

وبينما تحذر الأمم المتحدة من مخاطر الإبادة الجماعية التي قتل فيها أكثر من 17000 فلسطيني (وصل العدد إلى أكثر من 18 ألفا و700)، فإن مشاركة مواطنين من الجنسية الفرنسية يهين فرنسا بحسب النائب بورتس.

وبحسب تقرير للجزيرة نت فإن إحصاءات رسمية لشركات ومكاتب محاماة إسرائيلية تتخصص باستصدار جوازات سفر أجنبية للإسرائيليين، تشير إلى أن أكثر من مليون يهودي إسرائيلي لديهم جنسية مزدوجة وجواز سفر أجنبي إلى جانب الإسرائيلي.

وإلى جانب نصف مليون إسرائيلي يحملون جنسيات أوروبية، هناك ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي آخر يحملون جنسيات أجنبية إضافية، نصفهم من الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي