إعلام إسرائيلي: مقتل 20 جنديا إسرائيليا في الشجاعية خلال أسبوع

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحية تقل جنودا مصابين في ملعب لكرة القدم قرب مستشفى "شعاري تصيدق" بالقدس.

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال 24 ساعة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس مقتل ضابط آخر من سلاح المدرعات في معارك جنوبي غزة.

وفي وقت سابق، قال الناطق العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري إن قوات الاحتلال قتلت في حي الشجاعية -صباح الجمعة- عن طريق الخطأ 3 إسرائيليين ممن احتُجزوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما اعتقدت أنهم من المسلحين الفلسطينيين، وذلك بعد أن حاولوا الهرب من الأسر، على حد قوله.

وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل الأسرى الثلاثة تظاهرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة قبالة مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفع المحتجون شعارات تطالب بمنح الأولوية لإعادة الأسرى أحياءً على الفور في صفقة تبادل وبأي ثمن.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام قال إن مقاتلي القسام تمكنوا في الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية، وتنفيذ العديد من الكمائن المحكمة ضد قوات إسرائيلية راجلة وإيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها.

كما أكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام رصدوا استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية، مضيفا أن مقاتلي القسام لا تزال أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنه منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 445 جنديا وضابطا إسرائيليا، منهم 115 قتلوا منذ التوغل البري في قطاع غزة قبل شهرين، بينهم 4 بدرجة عقيد.