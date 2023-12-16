مسؤول حوثي: جاهزون للرد على أي اعتداءات إسرائيلية أو أميركية

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين) علي القحوم إن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تبحث فيه إسرائيل وأميركا فكرة الرد على استهداف جماعة الحوثي السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقال القحوم إن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأميركية والغربية والإسرائيلية"، مضيفا أن العمليات ضد إسرائيل ستستمر.

وأكد أن اليمن حاضر بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي "تحركات عدائية أميركية إسرائيلية غربية".

وأوضح القحوم أن "اليمن شريك معني في حماية الملاحة البحرية الدولية وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

وكان الجيش الأميركي قال في وقت سابق إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب.

وقالت جماعة الحوثي إنها هاجمت سفينتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين لإسرائيل.

الانتصار لغزة

ويأتي ذلك في إطار رد الحركة على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى لاستشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وسبق أن هاجمت الحركة سفنا إسرائيلية، واقتادت بعضها إلى الموانئ اليمنية.

ولاحقا أعلنت الجماعة عن إستراتيجية تقضي بمنع وصول سفن الشحن إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسية السفينة والجهة التي تديرها.

وشددت جماعة الحوثي على المضي في هذه الإجراءات إلى أن تسمح إسرائيل بدخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.