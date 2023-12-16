قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة في نابلس

أفاد مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد اقتحامه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضاف أنه سمع دوي انفجارات في المخيم، وأن اشتباكات دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال قبل انسحابها من المخيم.

وقد استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات المراقبة في شارع عمّان الذي يقع في الحي الشرقي من مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وشاب جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليهما خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

من جهة أخرى، أكد مراسل الجزيرة إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين بنابلس.

وأظهر مقطع فيديو -نشرته وسائل إعلام فلسطينية محلية عبر تليغرام- عرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل مركبات الإسعاف خلال اقتحام مخيم بلاطة بالضفة فجر اليوم.

اعتقالات

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي عند حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس. وقال جيش الاحتلال إنّ قواته أطلقت النار على الشاب بعد أن حاول طعن أحد الجنود عند الحاجز.

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين من مدينة طولكرم شمال الضفة فجر اليوم.

وأفاد مراسل الجزيرة أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت منازل في ضاحيتي إكتابا وذياب، بينما توجهت قوة عسكرية باتجاه مخيمي نور شمس وطولكرم وشارع السكة، كما سمعت أصوات أعيرة نارية وانفجارات قبل أن تنسحب القوة الإسرائيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. كما اندلعت مواجهات قرب الحاجز العسكري غربي المخيم بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل بكثافة نحوهم.