قصف جوي ومدفعي على غزة و14 شهيدا في جباليا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من غزة في اليوم الـ71 من حربها المدمرة على القطاع.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني باستشهاد 14 شخصا في قصف استهدف منازل عدة في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد مراسل الجزيرة أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا الذي شهد خلال الأيام الماضية اشتباكات مماثلة أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وفق بياناته الرسمية.

وفي هذه الأثناء، قصفت طائرات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأشارت أنباء أولية إلى سقوط ضحايا.

مستشفى كمال عدوان

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في المستشفى دون ماء ولا غذاء.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان من الخدمة "بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات"، وذلك بعد حصاره وقصفه لأيام عدة، قبل أن تقتحمه بعدها بأسبوع وتعتقل مديره أحمد الكحلوت وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبو الريش الأربعاء الماضي إن الجيش الإسرائيلي يستخدم المدنيين المحاصرين في مستشفى كمال عدوان "دروعا بشرية".

ويصعّد الجيش الإسرائيلي استهدافه جميع مستشفيات القطاع تزامنا مع حرب مدمرة يشنها على غزة خلّفت نحو 19 ألف شهيد و50 ألف مصاب -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.