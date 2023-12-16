فقيد الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة يوارى الثرى في خان يونس

ووري الثرى صباح اليوم في خان يونس جثمان الزميل سامر أبو دقة الذي استشهد مساء الجمعة في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي بينما كان يغطي العدوان على المدنيين.

وشيع جثمان أبو دقة أفراد من عائلته وزملاؤه ومحبوه في قطاع غزة.

وعلى قبر أبو دقة، أدلى المراسل وائل الدحدوح بشهادة مؤثرة عن مسيرته، قائلا إنه كان من أكثر الزملاء إخلاصا لمهنته وللجزيرة "وفقدناه في فعل همجي (رغم أننا) كنا في مهمة رسمية موافق عليها وبتنسيق مباشر".

وقال الدحدوح إن العزاء الوحيد في رحيل المصور أبو دقة هو وجود زملائه يحملون رسالته النبيلة ويستمرون في أداء الواجب بمهنية وشفافية.

وكان الاحتلال قصف الجمعة فريق الجزيرة في خان يونس، وهو ما أدى لاستشهاد المصور أبو دقة وجرح الزميل المراسل وائل الدحدوح.

وقد منع الاحتلال الإسعاف من الوصول إلى سامر أبو دقة حيث مكث ساعات ينزف قبل أن يرتقي شهيدا.

ويذكر أن الزميل وائل الدحدوح فقد زوجته وبعض أطفاله في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على منزل الأسرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.