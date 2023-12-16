صحفي آخر يُقتل وصوت آخر يُسكت.. غضب لمقتل الزميل أبو دقة

نعى سياسيون وإعلاميون وناشطون الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة الذي استشهد، أمس الجمعة، خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الزميل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم الزميل وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

وكتبت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر، على حسابها في موقع إكس، تنعى الزميل أبو دقة واصفة ما حدث بأنه "صحفي آخر يُقتل وصوت آخر يُسكت" مضيفة أن هذا هو أكبر عدد من الصحفيين الذين يقتلون في أي نزاع مسلح خلال هذا الوقت القصير.

وذكرت المسؤولة القطرية بأنه "عندما وقع الهجوم على (المجلة الفرنسية الساخرة) شارلي إيبدو احتشد زعماء العالم من أجل حرية التعبير "لكن من الواضح أنه لا يولد الصحفيون متساوين.. عزيزي سامر نعتذر لأننا لم نتمكن من حمياتك وتركناك وحدك تواجه ترسانتهم العسكرية الوحشية بكاميرتك فقط.. لقد خدعونا وأخبرونا أن الكلمات أقوى من البنادق وقد كانت حياتك وحياة عشرات الصحفيين ثمنا لندرك أن هذا مجرد كذبة.. لترقد روحك في سلام".

🇵🇸 #Ceasefire_In_Gaza_Now It’s confirmed that #Samer_AbuDaqa passed away, he was targeted while covering an Israeli attack on a school in #Gaza (Khan Younis). Another #Journalist_Getting_Killed, another voice being silenced, but you don’t care do you? This is the highest… https://t.co/wCP9f8lScn pic.twitter.com/3i8DFqKT7S — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 15, 2023

ومن جانبه، نعى مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، مصور الجزيرة الشهيد أبو دقة الذي أصيب بغارة إسرائيلية وترك ينزف حتى الموت لمدة 6 ساعات.

وفي كلمة له أمام اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة، أعرب منصور عن حزنه لاستشهاد مصور قناة الجزيرة الزميل سامر أبو دقة في غارة إسرائيلية، مضيفا أن إسرائيل باتت تستهدف الصحفيين الذين يمكنهم توثيق الجرائم والإبلاغ عنها.

كما وجه مندوب فلسطين رسالة تضامن لمدير مكتب الجزيرة في غزة الزميل وائل الدحدوح بعد تعرضه للاصابة في تلك الغارة .

بدوره، اكتفى متحدث باسم الخارجية البريطانية -في تصريحات للجزيرة- بالقول إن لندن بلاده جميع الأطراف على تجنب الهجمات المتعمدة على الصحفيين في غزة.

أما المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي فقال للصحفيين، وفق ما أوردت وكالة رويترز "ليس لدينا حتى الآن أي مؤشرات على أن الإسرائيليين يتعمدون ملاحقة الصحفيين الذين يغطون هذه الحرب".

تعرفوا على سامر أبو دقة، مصور الجزيرة في غزة. هذا الفيديو تم تصويره قبل أيام. سامر ينزف منذ ساعات في مدرسة فرحانة في خان يونس بعد استهدافه بصاروخ من مسيرة إسرائيلية وهو يؤدي عمله. إطلاق النار والانفجارات في محيط المدرسة يمنع من الوصول إليه لإنقاذه ومن معه من الجرحى pic.twitter.com/MrqVn1d5Wq — Dima Khatib (@Dima_Khatib) December 15, 2023

استشهاد الزميل سامر أبو دقة في #غزة .. لا حول ولا قوة إلا بالله..

حسبنا الله ونعم الوكيل #الجزيرة #غزة pic.twitter.com/RBMOCX7W8b — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) December 15, 2023

سامر، زميلنا المصور، عيونه خضر، قلبه أبيض، وطيب كتيييير.#سامر_أبو_دقة pic.twitter.com/BMGTxph08X — Najwan Simri نجوان سمري (@SimriNajwan) December 15, 2023

شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين | بصوت يزن أبو دقة..ابن الشهيد سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة، الذي استشهد في خان يونس، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣، بعد استهدافه مع مراسل الجزيرة وائل الدحدوح من قبل جيش الاحتلال خلال تغطيتهما للقصف على مدارس الأونروا في المدينة.. pic.twitter.com/o5Y6cvSxTx — The Palestinian Archive الأرشيف الفلسطيني (@palestinian_the) December 15, 2023

على صعيد آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مصور يعمل لصالحها في غزة عبارات إطراء للزميل الشهيد حيث قال "اقتربت خلال الحرب من أبو دقة وكنا نمضي وقتا معا في مستشفى الناصر، هو دائم الابتسام، وكان الجميع يحبه".

وقد نعت رابطة الصحافة الأجنبية، في بريطانيا، عضو الرابطة الزميل أبو دقة الذي استشهد بغارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع المحاصر.

وبدورها، قالت لجنة حماية الصحفيين إن الحرب المستمرة منذ شهرين في غزة تسببت بخسائر فادحة في صفوف الصحفيين حيث قتل ما لا يقل عن 64 صحفيا وعاملا بمجال الإعلام. داعية السلطات الدولية إلى "إجراء تحقيق مستقل في الهجوم لمحاسبة مرتكبيه".