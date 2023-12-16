شاهد.. هجوم مقاتلي القسام على جنود الاحتلال في خيامهم في جحر الديك

بث الإعلام الحربي التابع لـ كتائب عز الدين القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر مشاهد من هجوم مقاتلي الكتائب على جنود الاحتلال الإسرائيلي في خيامهم في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- مقاتلي القسام وهم يقتحمون موقع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك ويجهزون على جميع الجنود الموجودين في المكان.

وتمكن المقاتلون -بحسب الفيديو- من التسلل إلى مكان يتجمع فيه جنود الاحتلال واستهدافه بقذيفة ضد التحصينات، و تمكنوا من تطهير الموقع وخيام الحراسة.

كما أظهرت المشاهد أحد جنود الاحتلال وهو ملقى على الأرض، وأيضا عثور مقاتلي كتائب القسام على قطعة سلاح "إم-16".