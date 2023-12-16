شاهد.. لحظة تسليم معدات مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة

أظهر مقطع فيديو لحظة تسليم عناصر الدفاع المدني الفلسطيني معدات الزميل الشهيد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة، والتي وجدت بمكان استهدافه.

وتشمل هذه المعدات خوذة أبو دقة ودرعه الصحفية وميكرفون قناة الجزيرة.

فيديو يظهر تسليم معدات الزميل الشهيد سامر أبو دقة التي وجدت بمكان استهدافه#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/0ThnFI41jN — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 15, 2023

واستشهد أبو دقة -أمس الجمعة- خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم الزميل وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، من مواليد عام 1978، وهو من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004 حيث عمل فيها مصورًا وفني مونتاج.

الجزيرة تدين

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية -بأشد العبارات- اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو دقة.

وقالت الجزيرة -في بيان- إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته، وحمّلت إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما تقدمت في بيانها "بخالص العزاء وعظيم المواساة" لعائلة أبو دقة "في غزة وبلجيكا" مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

وفي بيان سابق، دعت الجزيرة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة والأطباء والإعلاميين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم في قطاع غزة.