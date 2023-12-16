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دوي انفجارات بكييف وسلاح الجو الأوكراني يعلن التصدي لمسيرات روسية

مسؤولون أوكرانيون يقولون إن روسيا تستهدف البنية التحتية للكهرباء والطاقة في البلاد (الأوروبية-أرشيف)
16/12/2023

دوت سلسلة انفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف أمس الجمعة، في حين أعلنت وحدات الدفاع الجوي عن التصدي لطائرات روسية مسيرة اليوم السبت.

قال سلاح الجو الأوكراني إن الدفاعات الجوية ومجموعات متنقلة لإسقاط الطائرات المسيرة أسقطت 30 من أصل 31 طائرة مسيرة روسية فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد.

وذكر شهود لرويترز أن سلسلة انفجارات دوت في أنحاء العاصمة الأوكرانية عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة.

 

epa10873777 A Ukrainian rescuer works at the site where debris from a missile fell on a residential area in Kyiv (Kiev), Ukraine, 21 September 2023, amid the Russian invasion. Ukraine recorded 43 rocket attacks overnight, 36 of which were shot down, the Ukrainian Air Force said. As a result of falling debris, damage was reported in the capital Kyiv's districts of Darnytskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Ihor Klymenko, Ukraine's Minister of Internal Affairs wrote on telegram, adding that fires broke out in the Darnytskyi district injuring seven people, including a child. EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
رجال الإطفاء يعملون على إخماد نيران اندلعت جراء قصف روسي (الأوروبية-أرشيف)

هجمات وانفجارات

وقال سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي أطلق طائرات "شاهد" المسيرة الإيرانية الصنع من ثلاثة اتجاهات مختلفة في روسيا، واستهدف 11 منطقة مختلفة في وسط أوكرانيا وشماليها وجنوبيها.

وذكر سلاح الجو، في بيان على تطبيق تليغرام، أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات متنقلة لإسقاط الطائرات المسيرة صدت هجوم الطائرات المسيرة الروسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن القوات الروسية تستهدف مناطق قريبة من وسط المدينة.

وتابع أن الأنشطة المضادة للطائرات كانت كثيفة في منطقة دارنيتسكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وأن الانفجارات دوت أيضا في منطقة بوديل التاريخية على الضفة المقابلة.

وزادت وتيرة هجمات المسيّرات الروسية على مدن ومناطق أوكرانية. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تستهدف البنية التحتية للكهرباء والطاقة في البلاد قبل أشهر البرد القارس وخلالها، في حين تنفي موسكو ذلك.

المصدر : رويترز