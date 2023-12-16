دوي انفجارات بكييف وسلاح الجو الأوكراني يعلن التصدي لمسيرات روسية

دوت سلسلة انفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف أمس الجمعة، في حين أعلنت وحدات الدفاع الجوي عن التصدي لطائرات روسية مسيرة اليوم السبت.

قال سلاح الجو الأوكراني إن الدفاعات الجوية ومجموعات متنقلة لإسقاط الطائرات المسيرة أسقطت 30 من أصل 31 طائرة مسيرة روسية فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد.

وذكر شهود لرويترز أن سلسلة انفجارات دوت في أنحاء العاصمة الأوكرانية عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة.

هجمات وانفجارات

وقال سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي أطلق طائرات "شاهد" المسيرة الإيرانية الصنع من ثلاثة اتجاهات مختلفة في روسيا، واستهدف 11 منطقة مختلفة في وسط أوكرانيا وشماليها وجنوبيها.

وذكر سلاح الجو، في بيان على تطبيق تليغرام، أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات متنقلة لإسقاط الطائرات المسيرة صدت هجوم الطائرات المسيرة الروسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن القوات الروسية تستهدف مناطق قريبة من وسط المدينة.

وتابع أن الأنشطة المضادة للطائرات كانت كثيفة في منطقة دارنيتسكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وأن الانفجارات دوت أيضا في منطقة بوديل التاريخية على الضفة المقابلة.

وزادت وتيرة هجمات المسيّرات الروسية على مدن ومناطق أوكرانية. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تستهدف البنية التحتية للكهرباء والطاقة في البلاد قبل أشهر البرد القارس وخلالها، في حين تنفي موسكو ذلك.