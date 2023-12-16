حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين

أعلن حزب الله اليوم السبت أنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة شخصين في انفجار طائرة مسيّرة تسللت من لبنان نحو مرغليوت في الجليل الأعلى.

وقال حزب الله في بيان مقتضب "استهدفنا بصاروخ موقعا تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

ومن جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه أصيب شخصان في انفجار طائرة مسيّرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.

وقال جيش الاحتلال إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الأعلى.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على إطلاق نحو 13 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان "نحو المناطق الإسرائيلية على الجانب الآخر للحدود في الجليل الأعلى، وتحديدا على كريات شمونا في سهل الحولة".

وأمس الجمعة، هددت إسرائيل باللجوء إلى الخيار العسكري من أجل إبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية، "وذلك في حال فشل الخيار الدبلوماسي".

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل إسرائيل من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى قصفا متقطعا، مما خلّف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وتأتي هذه المواجهات على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي أدى إلى سقوط نحو 19 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وفي ذات السياق، تعرض الجولان السوري المحتل لإطلاق نار من الجانب السوري الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة وغير مأهولة في الجولان المحتل.