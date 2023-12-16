القسام تواصل استهداف دبابات الاحتلال وتفجر عبوات في قوة إسرائيلية راجلة

قالت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم السبت- إن مقاتليها تمكنوا من "قنص" جنود إسرائيليين في حي الشيخ رضوان بغزة كما فجروا عبوتين في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خان يونس، وعبوة ثالثة مضادة للأفراد فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود، وأوقعتها بين "قتيل وجريح".

وقالت الكتائب إنها استهدفت 3 دبابات "ميركافا" لقوات الاحتلال بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس، قبل أن تتحدث عن تدميرها دبابة "ميركافا" بعبوة العمل الفدائي شمال شرقي خان يونس، إلى جانب استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية راجلة متمركزة في أحد المنازل هناك بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوها بين "قتيل وجريح".

كما أعلنت القسام أن أحد مقاتليها هاجم مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة يدوية وأوقعهم "بين قتيل وجريح" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقد حصلت الجزيرة على صور لاشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وقوات الاحتلال غربي مدينة غزة.

وأضافت الكتائب -في بيان- أنها استهدفت دبابتين وجرافتين للاحتلال بقذائف "الياسين 105" وتمكنت من قنص جنديين إسرائيليين في حي الزيتون، مشيرة إلى أنها قصفت تجمعا للآليات المتوغلة شرق خان يونس بقذائف الهاون، وجرافة إسرائيلية بقذيفة تاندوم.

كما عرضت الجزيرة مشاهد حصلت عليها لهجوم كتائب القسام على جنود الاحتلال في خيامهم بمنطقة جحر الديك بقطاع غزة، تظهر لحظات هجوم عدد من عناصر القسام على جنود إسرائيليين في خيام خلف خطوط التوغل و"الإجهاز عليهم".

وقالت القسام إن المشاهد تظهر جانبا واحدا من المعركة التي "قضى فيها عناصر القسام على 10 جنود" مشيرة إلى أن جميع مقاتليها الذين شاركوا بالهجوم "عادوا بسلام واصطحبوا سلاح أحد الجنود".

ويأتي ذلك في اليوم الـ71 من العدوان الإسرائيلي على غزة ومواصلة جيش الاحتلال قصفه مناطق متفرقة بالقطاع، مخّلفا حتى الآن 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.