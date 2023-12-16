الشيخ مشعل الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل الشيخ نواف

أعلنت الكويت أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح اختير أميرا للبلاد، خلفا للشيخ نواف الأحمد الصباح الذي أعلنت وفاته ظهر اليوم السبت عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إنه "ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد". ووفقا لدستور البلاد، يصبح ولي العهد أميرا بصورة تلقائية، وأمامه ما يصل إلى سنة لاختيار ولي العهد الجديد.

ونعت الحكومة الكويتية أمير البلاد الراحل، معلنة الحداد 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام.

من جهته، أعلن الديوان الأميري في بيان أن "مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقربائه فقط، بمسجد بلال بن رباح (بالعاصمة الكويتية) غدا الأحد".

وحسب البيان، يتلقى "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح، التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح، بقصر بيان، الاثنين والثلاثاء".

ودخل الأمير الراحل المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

وسمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر/أيلول من ذلك العام عن 91 عاما.

ولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الأمير الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.