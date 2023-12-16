الحوثيون يعلنون استهداف إيلات وبريطانيا تسقط مسيّرة في البحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى السريع أن مقاتلي الجماعة استهدفوا مدينة إيلات على البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة اليوم السبت، وذلك في إطار الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها على قطاع غزة.

وقال سريع إن سلاح الجو "نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة".

وأضاف أن قواتهم "ستواصل عملياتها ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة".

ولم تتضح بعد المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم إن السفينة الحربية "إتش إم إس دياموند"، التابعة لبحرية بلاده أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة هجومية كانت تستهدف سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وأضاف شابس أنه تم تدمير الهدف بنجاح باستخدام صاروخ من طراز "سي فايبر".

وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها البحرية البريطانية الصاروخ "سي فايبر" في القتال، والذي تصل سرعته إلى 3 أضعاف سرعة الصوت، حسب المصدر نفسه.

في الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام مصرية بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب الواقعة على خليج العقبة، دون أن تشير إلى طبيعته.

وذكرت التقارير المحلية أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري.

وكان موقع أكسيوس ذكر أن حركة السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي قد توقفت بشكل شبه كامل جراء هجمات الحوثيين، في حين أعلنت شركة ميرسك -إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم- وقف جميع عملياتها عبر البحر الأحمر مؤقتا.

ويأتي ذلك في إطار رد الحوثيين على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى لاستشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وسبق أن هاجمت الجماعة سفنا إسرائيلية، واقتادت بعضها إلى الموانئ اليمنية.

ولاحقا، أعلنت الجماعة عن إستراتيجية تقضي بمنع وصول سفن الشحن إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسية السفينة والجهة التي تديرها.

وشددت جماعة الحوثي على المضي في هذه الإجراءات إلى أن تسمح إسرائيل بدخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.