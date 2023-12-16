الجزيرة تحيل ملف اغتيال مصورها سامر أبو دقة إلى الجنائية الدولية

قررت شبكة الجزيرة إحالة ملف اغتيال مصورها الزميل سامر أبو دقة بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت في بيان لها إنها شكلت مجموعة تضم فريقا من الشبكة وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة الجنائية. وأضافت أن الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وقد شيع جثمان أبو دقة أفراد من عائلته وزملاؤه ومحبوه السبت إلى مثواه الأخير في خان يونس جنوبي في قطاع غزة.

وكان الاحتلال قصف الجمعة فريق الجزيرة في خان يونس، وهو ما أدى لاستشهاد المصور أبو دقة وجرح الزميل المراسل وائل الدحدوح.

وقد منع الاحتلال الإسعاف من الوصول إلى سامر أبو دقة حيث مكث ساعات ينزف قبل أن يرتقي شهيدا.

يذكر أن الزميل وائل الدحدوح فقد زوجته وبعض أطفاله في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على منزل الأسرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.