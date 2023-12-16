الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة ويعتقل 16 فلسطينيا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية حيث اعتقلت 16 فلسطينيا من مناطق مختلفة، في حين أعلنت وزارة الصحة حصيلة جديدة للشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب حمزة بشكار برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة جنوبي نابلس.

وأكدت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث وإسعاف الشاب.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت جثمان بشكار بعدما زعمت أنه حاول أمس تنفيذ عملية طعن لجندي عند الحاجز العسكري بشارع بلدة حوارة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات إسرائيلية اقتحمت شرق مدينة نابلس وتوجهت نحو منطقة الباذان حيث تقيم حاجزا عسكريا.

وقد انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة شرقي المدينة بعد اقتحامه في وقت سابق.

وأضاف مراسل الجزيرة أن دوي انفجارات سُمع في المخيم، وأن اشتباكات دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال قبل انسحابها من المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة وشاب إثر اعتداء جنود إسرائيليين عليهما خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

حصيلة جديدة

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية ارتفعت إلى 288 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى 3430 جريحا.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت السبت إلى 4520 بعد اعتقال 16 فلسطينيا ليلة السبت من عدة محافظات.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.