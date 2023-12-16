إعلام إيراني: إعدام رجل بتهمة التعاون مع الموساد

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء -اليوم السبت- بإعدام شخص أدين بتهمة التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وأجهزة استخباراتية أجنبية أخرى، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الشخص الذي أعدمته السلطات الإيرانية جمع معلومات سرية بالتعاون مع متواطئين، وقدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد، ولم تذكر الوكالة اسم الشخص أو أي معلومات عنه وعن اعتقاله.

وأدين الشخص بتهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح "النظام الصهيوني المعادي"، وبجمع معلومات سرية بهدف تعطيل النظام العام، بحسب الوكالة.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف أشخاص وصفتهم بأنهم عملاء يعملون لحساب دول أجنبية، من بينها إسرائيل.

كما كانت قد أعدمت شنقا 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول عام 2022.

وتتهم طهران تل أبيب بتنفيذ اغتيالات وهجمات تخريب تستهدف برنامجها النووي.