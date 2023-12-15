واشنطن تجري مباحثات مع طالبان حول محتجزيها

أجرت وزارة الخارجية الأميركية مناقشات مع قادة حركة طالبان حول إطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين في أفغانستان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الممثل الخاص الأميركي لأفغانستان توماس ويست أجرى محادثات مع ممثل من حركة طالبان هذا الأسبوع، بشأن الأميركيين المحتجزين.

وأضاف ميلر "أريد أن أقول إن أمن المواطنين الأميركيين هو أولويتنا ليس فقط في تلك المحادثات، لكن أيضا في محادثات سابقة".

غير أن ميلر لم يكشف النقاب عن التفاصيل المحددة بشأن الأميركيين المحتجزين، من بين ذلك هوياتهم وأسباب اعتقالهم.

وأقر المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، بوجود أميركيين مسجونين في البلاد. ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى الاعتبارات الأمنية والقضائية المستمرة المتعلقة بالقضية، بحسب وكالة خاما الأفغانية.

وكانت واشنطن قد ذكرت قضية الأميركيين المحتجزين في سجون أفغانستان في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تكشف عن معلومات بشأن أعدادهم وهوياتهم.

واستعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/آب 2021 بعد سيطرتها على كابل دون أي مقاومة تقريبا بعد هجوم سريع، وحتى قبل أن تكمل القوات الأميركية انسحابها.

وكانت طالبان حكمت أفغانستان للمرة الأولى من عام 1996 حتى أواخر 2001 عندما أطاحت بها القوات الأميركية التي غزت أفغانستان.