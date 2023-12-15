إصابة الزميلين وائل الدحدوح وسامر أبو دقة خلال تغطية قصف إٍسرائيلي بخان يونس

أصيب الزميلان وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة وسامر أبو دقة مصور القناة خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت مناشدات لإجلاء محاصرين ومصابين من المكان.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة إن الزميلين وائل وسامر أصيبا أثناء عملهما في محيط مدرسة حيفا التي استهدفتها قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة.

وأضافت أن الزميلين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وأوضحت أن الزميل وائل أصيب في ذراعه ونقل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج، أما الزميل سامر أبو دقة فلا يزال محاصرا داخل مدرسة حيفا، إذ لم تتمكن فرق الإسعاف من إجلاء الجرحى من المدرسة.

وقد استشهد حوالي 90 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تنديد جمعيات صحفية وحقوقية بما تصفه بالاستهداف المباشر للصحفيين والمصورين بغرض طمس الحقائق.

وسبق أن أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية "سلسلة استهداف متعمدة لعائلات مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع للضغط عليهم بهدف تغييب الحقيقة وإخفاء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال".