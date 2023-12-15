المقاومة تكبد الاحتلال قتيلين وجرحى بخان يونس وتشتبك معه بمحاور أخرى

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل جنديين وإصابة 4 في معارك خان يونس جنوبي غزة، في حين أكدت كتائب القسام أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى وسط القطاع.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن جنديا من قوات الاحتياط لقي مصرعه اليوم في معارك جنوبي قطاع غزة، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القتيل قائد دبابة.

وفي بيان نشره في وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إن جنديا من سلاح الهندسة في لواء غولاني قتل وأصيب 4 آخرون -بينهم ضابطان- الليلة الماضية في خان يونس.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 118 بالإضافة إلى نحو 650 مصابا، بحسب ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال أنه استعاد جثتي جنديين ومدني كانوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اشتباكات وعمليات

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقد أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا بقذيفة "تي بي جي" مبنى في جحر الديك (وسط قطاع غزة) تحصن فيه جنود إسرائيليون وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها اشتبكوا مع 10 جنود إسرائيليين في خيمة قرب جحر الديك واستولوا على بندقية "إم 16".

وفي شمالي القطاع، أفادت مصادر فلسطينية بأن اشتباكات تدور في بيت حانون.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال نفذ قصفا مدفعيا كثيفا في المناطق الشمالية في القطاع.

وقد أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في محور الشيخ رضوان غرب غزة.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت حشودا عسكرية إسرائيلية في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس الخميس مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما قالت إن مقاتليها تمكنوا خلال 72 ساعة من قتل 36 جنديا إسرائيليا، وتدمير 72 آلية عسكرية إسرائيلية.