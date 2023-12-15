بوليتيكو: واشنطن لديها كنز معلومات بشأن سلوك إسرائيل في الحرب

قال موقع بوليتيكو إن لدى الولايات المتحدة كنزا من المعلومات بشأن سلوك إسرائيل في الحرب، بما يسمح لها بتقييم ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب.

ونقل الموقع الأميركي -عن مصادر مطلعة- أنه بينما يقول المسؤولون الأميركيون إنهم لا يصدرون أحكاما في الوقت الحالي بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب، إلا أن واشنطن جمعت بالفعل معلومات استخبارية مفصلة تسمح لها بإجراء هذا التقييم مستقبلا.

وحسب هذه المصادر، فإن المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة استخباراتية وتقييمات مفصلة تتعلق بالتحركات والتكتيكات العسكرية لكل من إسرائيل وحماس، منذ بدء الحرب، تشمل بيانات عن الاستهداف والأسلحة المستخدمة والعدد المحتمل للقتلى لدى الجانبين.

ونقل بوليتيكو عن هذه المصادر أن المعلومات الاستخباراتية تمت مشاركتها مع أعضاء بالكونغرس في عدة جلسات إحاطة بينها جلسة مع لجان الاستخبارات، وأن بعض هذه المعلومات يتعلق باستخدام إسرائيل ذخائر غير موجهة وغير ذكية في حربها على غزة.

قصف عشوائي

وقال الموقع إن بايدن على الأرجح كان يستند إلى معلومات حين تحدث عن القصف العشوائي الإسرائيلي، ويبدو أن إدارته لديها معلومات بهذا الشأن.

وأضاف أن مسؤولين من الخارجية الأميركية يقومون أيضا بجمع تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة من خلال نظام تم الكشف عنه سابقا، يسمى إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية، أو CHIRG -وفقًا لجوش بول- الذي استقال من الوزارة بسبب مخاوف بشأن نهجها في الحرب.

وقال بول إن بعض المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة طلبوا من الجناح القانوني بالخارجية "تقديم معلومات حول تعرضهم المحتمل للقانون الدولي نتيجة للموافقة على هذه المبيعات".