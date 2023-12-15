أردوغان يطالب بايدن بوقف دعم إسرائيل وإنهاء مأساة غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الوقت حان لقول "كفى" للمأساة الإنسانية في قطاع غزة، وسحب واشنطن دعمها لإسرائيل لضمان وقف إطلاق النار، في حين جدد البيت الأبيض دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي بينه وبين نظيره الأميركي جو بايدن الخميس، إنه ينبغي أن يُقال كفى للمأساة الإنسانية في غزة، وسحب الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل يمكنه أن يضمن وقف إطلاق النار.

كما أكد أردوغان أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بالمنطقة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وذكر أردوغان أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطالة أمدها قد يكون له "عواقب سلبية إقليمية وعالمية".

وأكد أن الحل الأكثر منطقية والمستدام هو إنشاء آلية الضامن التي اقترحتها تركيا، والوفاء بالوعود وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ومتصلة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومسألة بيع مقاتلات "إف-16" الأميركية لتركيا، والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

بدوره، ذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن وأردوغان ناقشا الأوضاع في غزة.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا على أهمية حماية المدنيين في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة، في حين جدد بايدن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

كما شدد اللقاء بحسب البيان على أهمية الحفاظ على قوة حلف الناتو. وفي هذا الإطار، أعرب بايدن عن تطلعه بتذليل العقبات أمام انضمام السويد للناتو.

كما أعرب بايدن عن دعم بلاده التقارب بين تركيا واليونان.