الجزيرة تدين اغتيال إسرائيل الزميل المصور سامر أبو دقة

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميل المصور سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة اليوم الجمعة، خلال تغطيته قصف مدرسة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجزيرة – في بيان- إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف للزميل سامر أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته، و حمّلت إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

استـ.ـشهاد الزميل #سامر_أبو_دقة مصور قناة #الجزيرة في #غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس pic.twitter.com/SDlbr5qR9K — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) December 15, 2023

كما تقدمت شبكة الجزيرة – في بيانها- "بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة الزميل الراحل سامر أبو دقة في غزة وبلجيكا"، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

والزميل المصور سامر أبو دقة أب لثلاثة أولاد وبنت وهو من مواليد عام 1978 من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران عام 2004 حيث عمل فيها مصوراً وفني مونتاج.

وكان الزميل الشهيد سامر قد أعرب في مقطع سابق عن تمنياته لزملائه بدوام الصحة والعافية، مشيرا إلى أنه لا ينام 3 ثلاث ساعات في اليوم خلال تغطيته العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

"أخوي سامر راح".. حزن يخيم على زملاء مصور #الجزيرة سامر أبو دقة الذي استشهد جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال في مدرسة بخانيونس جنوبي قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/AW1UhBINAl — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 15, 2023

وأصيب الزميل سامر اليوم، وظل ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته إلى جانب الزميل وائل الدحدوح خلال تغطيتهما لقصف إسرائيلي على مدرسة فرحانة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

وأوضح وائل الدحدوح أن استهدافهما جرى بعد مرافقتهما سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة، مؤكدا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى سامر أبو دقة.

وأضاف الزميل وائل -خلال تلقيه العلاج بعد إصابته- "حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المَشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ"، مشيرا إلى أنه قطع مئات الأمتار بعد إصابته محاولا إيقاف النزيف حتى وصل إلى رجال الإسعاف.