التضامن مع غزة يتواصل في مدن فلسطينية وعربية وإسلامية

شهدت مدن فلسطينية وعربية وإسلامية مسيرات دعما وتأييدا لأهالي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وعلى المستوى الفلسطيني، انطلقت مسيرة من أمام مسجد الحسين وسط مدينة الخليل بعد صلاة الجمعة كانت دعت لها حركة حماس تضامنا مع قطاع غزة.

وجاب المشاركون شوارع المدينة ورددوا هتافات نصرةً لغزة. وتشهد مدينة الخليل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خروج مسيرات مؤيدة لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.

كما بثت منصات محلية فلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، مشاهد لمظاهرة دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي، في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وانطلقت مسيرات أخرى من المساجد بعد صلاة الجمعة إلى مراكز المدن، وردد المشاركون خلالها هتافات مؤيدة للمقاومة في غزة، ومطالبة بالوقف الفوري للحرب، كما أدان المحتجون المواقف الأميركية والدولية الغربية الداعمة لإسرائيل.

مظاهرات تعم الأردن

وفي الأردن، تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة عمّان وفي باقي محافظات الشمال والجنوب نصرة لغزة.

ونظمت الحركة الإسلامية مسيرة قرب الدوار السادس في العاصمة عمّان للمطالبة بوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.

كما نظم المئات من ممثلي التيار اليساري والقومي مسيرة وسط العاصمة وطالبوا بقطع العلاقات مع إسرائيل.

وخرج المئات من سكان مدينة الزرقاء في الأردن، في مظاهرة لدعم سكان غزة والتنديد بجرائم الاحتلال في القطاع.

وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقفة وبحماية المدنيين.

لبنان واليمن

وشهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وجابت المظاهرة شوارع رئيسية في المدينة.

وحمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات تندد بانتهاكات الجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المشاركون في المظاهرة المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري لإيقاف ما وصفوها بالمجزرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ونددوا بما اعتبروه صمتا عربيا وتخاذلا في وقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وفي اليمن، شارك عشرات الآلاف في العاصمة صنعاء بمظاهرة حاشدة للتضامن مع قطاع غزة، كما نشر نشطاء ومنصات إخبارية، بثا مباشرا لتظاهرة انطلقت في مدينة مأرب نصرة لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ماليزيا

ونظمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور مظاهرة دعا إليها مجلس تنسيق المؤسسات الإسلامية الماليزية، وقد شارك مئات الناشطين الماليزيين والمناصرين للقضية الفلسطينية في المظاهرة، وتوجهوا إلى مقر السفارة الأميركية.

وتهدف المظاهرة، بحسب منظميها، إلى إيصال رسالة احتجاج للإدارة الأميركية على إحباطها مشروع قرار في الأمم المتحدة يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.