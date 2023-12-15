احتجاجات بمدن أميركية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

تسببت مظاهرات مساء الخميس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في إيقاف حركة المرور في محاور رئيسية بعدة مدن أميركية.

وفي وسط مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساشوستس، تسببت الاحتجاجات في شل حركة المرور بشكل كامل، ودعا المتظاهرون إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكذلك، تسبب عشرات من الناشطين، ومنهم يهود، في شلل مروري كبير خلال اعتصامهم فوق جسر واشنطن بمدينة شيكاغو.

وسعى المحتجون إلى تعطيل الحياة العامة للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى لفت الأنظار إلى المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون، وللتنديد بدعم البيت الأبيض إسرائيل.

وفي السياق ذاته، نظمت جماعة يهودية احتجاجات في 8 مدن أميركية بالتزامن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وعطلت الاحتجاجات حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وفي واشنطن، قالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إن نحو 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة.

وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول، ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

وقالت الجماعة على منصة إكس "في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا 8 مدن و8 جسور. نحن هنا نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة لكي نقول كفى".

كما خرجت مظاهرات في أتلانتا ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.

والأربعاء الماضي، أغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة الصباحية، في حين نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.