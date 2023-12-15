إسرائيل تقرّ بمقتل 3 جنود بغزة والقسام تشتبك مع الاحتلال من المسافة صفر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي ثالث في صفوفه، اليوم الجمعة، بمعارك في قطاع غزة. وفي حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعداد المصابين العسكريين أعلى بكثير مما ينشره الجيش، أكدت المقاومة الفلسطينية استهداف جنود للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن الرائد (احتياط) تومر شلومو ميارا، 28 عاما، المجند في كتيبة الهندسة 710، قتل اليوم الجمعة في معركة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة في معارك جنوب قطاع غزة، بعد أن أعلن فجرا مقتل عسكري آخر.

كما أفادت قوات الاحتلال بمقتل جنديين أحدهما من وحدة الهندسة في لواء غولاني خلال معارك في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة الليلة الماضية. كما أعلن إصابة 4 آخرين، بينهم ضابطان، في معارك جنوب القطاع وشماله.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس مقتل ضابط برتبة رائد في سلاح المدرعات خلال قتال ضار جنوبا، ليرتفع عدد القتلى إلى 124 بين ضابط وجندي منذ بدء التوغل البري، في حين ارتفع عدد الجرحى منذ بداية العملية البرية إلى 652، بينهم 146 إصاباتهم خطرة.

بمعدل دبابة كل ساعة.. كتائـ.ـب القسـ.ـام: دمرنا 72 آلية إسرائيلية في 72 ساعة pic.twitter.com/FzJAtopgQm — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) December 15, 2023

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال أنه استعاد جثث جنديين آخرين ومدني كانوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر الجيش أن بذلك يرتفع عدد قتلاه من الضباط والجنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 450، بينهم 119 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أعداد المصابين العسكريين وفقا لقوائم المستشفيات أعلى بكثير مما ينشره الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لجرحى الجيش الإسرائيلي.

اشتباكات وعمليات

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الجمعة، استهداف مبنى في منطقة جحر الديك (وسط قطاع غزة) يتحصن به عدد من جنود الاحتلال، بقذيفة "تي بي جي" بشكل مباشر، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر على منصة تليغرام، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع 10 جنود من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية لقوات الاحتلال في منطقة جحر الديك أيضا.

كما تمكن مقاتلو القسام من الاستيلاء على قطعة سلاح "إم 16" من أحد الجنود الإسرائيليين، وعادوا إلى قواعدهم.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس.

كما قصفت كتائب القسام كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

وقد أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في محور الشيخ رضوان غرب غزة.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت حشودا عسكرية إسرائيلية في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.

وفوق مدينة القدس المحتلة، سُمعت أصوات انفجارات مع محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ للمقاومة الفلسطينية.