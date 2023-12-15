"أمنيا وإنسانيا".. صحف عالمية تحذر من مخاطر عدم إنهاء الحرب على غزة

تناولت صحف عالمية في تغطيتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العواقب الخطيرة التي قد تنجم عن عدم إنهاء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت مجلة "فورين أفيرز" إن دعم المقاومة المسلحة يزداد في المنطقة العربية، وقد تكون لذلك عواقب خطيرة، مضيفة أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة لعدم الاستقرار".

وبينت المجلة أنه "يجب على إسرائيل وحلفائها أن يعملوا على إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب في غزة، والتوجه بسرعة نحو حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

من جانبها، علقت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها إن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يدق ناقوس الخطر أيضا، وتبقى المشكلة الحقيقية وجود حكومة متطرفة في إسرائيل.

وتضيف الصحيفة "طالما كان الحديث عن حل الدولتين أمرا غامضا وغطاء لتقاعس المجتمع الدولي، لكن لانعدام البدائل يجب أن يصبح حافزا للعمل الدبلوماسي".

بدورها، شددت صحيفة "هآرتس" على ضرورة النظر باهتمام بالغ إلى نتائج الاستطلاع التي كشفت ارتفاع تأييد الفلسطينيين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكلٍ ملحوظ منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أنه "تذكير صارخ بضرورة التخلي عن سياسة إنكار الحقائق، وإذا لم يتم القيام بشيء ما، فمن الممكن أن يصبح الوضع أكثر سوءا".

أما صحيفة "وول ستريت جورنال" فأشارت إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للبدء في إنهاء الحرب بغزة.

ولفتت إلى أن كامالا هاريس نائب الرئيس الأميركي أعربت في جلسة خاصة مع الرئيس الأميركي جو بايدن عن مخاوفها من مطالبة بموقف أميركي أكثر صرامة تجاه إسرائيل، وإظهار مزيد من التعاطف مع الفلسطينيين المتضررين من الصراع.

كما أشار مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع نفسه في مسار تصادمي مع الرئيس بايدن، لرفضه مناقشة إستراتيجية إسرائيل بعد الحرب".

وأضاف المقال "وبينما تستمر الحرب التي تؤدي إلى مقتل جنود إسرائيليين، يُصر نتنياهو على خوض معركة شخصية من أجل البقاء السياسي".

أما صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، فقالت إن دعم إدارة بايدن غير المشروط لإسرائيل يؤدي إلى إطالة أمد الكارثة الإنسانية في غزة.

وأضافت الصحيفة "لقد حان الوقت كي تلعب واشنطن دورا أكثر إيجابية عبر إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار، ويتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها تقف على الجانب الخطأ من الرأي العام العالمي والتاريخ".