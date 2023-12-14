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مجلس النواب الأميركي يفتح رسميا تحقيقا لعزل بايدن

14/12/2023-|آخر تحديث: 14/12/202302:40 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالات