سوليفان يبحث مع ولي العهد السعودي جهود منع توسع الصراع في غزة

قال مسؤولان أميركيان إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض اجتمع أمس الأربعاء في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة وقضايا إقليمية أخرى.

ونقلت رويترز عن المسؤولين أن سوليفان بحث في السعودية "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين حماس وإسرائيل".

وأشارت -نقلا عن البيت الأبيض- بأن الجانبين بحثا أيضا جهود زيادة تدفق المساعدات الأساسية لغزة والجهود الجارية لتوفير ظروف جديدة لسلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكرت أن مستشار الأمن القومي بحث كذلك جهود السعوديين لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية التي تستهدف السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر.

ويتوجه سوليفان إلى إسرائيل اليوم الخميس، وسيجري محادثات مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وأفراد من حكومة الحرب اليوم وغدا الجمعة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن سوليفان سيبحث مع الإسرائيليين ضرورة أن يكونوا أكثر دقة وتحديدا في هجماتهم على أهداف حماس في غزة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق إن إسرائيل تفقد الدعم بسبب قصفها "العشوائي" لغزة وإن نتنياهو ينبغي له تغيير حكومته، مما يشير إلى وجود تصدع جديد في العلاقات مع رئيس الوزراء

الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 18 ألف شهيد ونحو 50 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.