جنود الاحتلال يمارسون طقوسهم داخل مسجد في جنين

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لجنود الاحتلال وهم يؤدون صلاة تلمودية بمناسبة ما يسمونه عيد "حانوكا" عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد جنين عقب اقتحام المخيم.

ويأتي هذا المقطع ليفند ما تتغنى به إسرائيل بأنها تسعى لصيانة الأماكن المقدسة لكل الأديان السماوية وتوفير الحماية لها. ففي العام الماضي نشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة قال فيها:

"الإرهاب يمس بحرمة الأموات من الأنبياء وليس فقط بالمدنيين الأبرياء في إسرائيل، والمفارقة أن إسرائيل تسعى جاهدة لصيانة الأماكن المقدسة لكل الأديان السماوية وتوفير حرية العبادة لا سيما في شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بينما تطال يد الإرهاب حرمة قبر النبي يوسف عليه السلام".

الارهاب يمس بحرمة الاموات من الانبياء وليس فقط بالمدنيين الابرياء في إسرائيل والمفارقة ان إسرائيل تسعى جاهدة لصيانة الاماكن المقدسة لكل الاديان السماوية وتوفير حرية العبادة سيما في #شهر_رمضان المبارك في المسجد الأقصى بينما تطال يد الارهاب حرمة قبر النبي يوسف عليه السلام pic.twitter.com/d1m5RyHQPg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 10, 2022

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مقطع الفيديو عبر صفحته على الفيسبوك، وبدأ المقطع بالانتشار بين جمهور منصات التواصل في العالم، وأثار حالة من الغضب والاستنكار. واعتبر مغردون الحركة مستفزة، وقالوا إن جنود الاحتلال يعلمون أن "المقاومة الفلسطينية لن تقاتلهم داخل بيوت الله بسبب حرمة القتال فيها وخوفا من تدميرها".

جنود إسرائيليون يقتحمون مسجد مخيم جنين ويستخدمون سماعات الآذان لأداء "صلاة اسمع يا إسرائيل"

وهي صلاة لدى اليهود، من كلمتين في بداية قسم من التوراة، وتعرف أيضا بـ «شيماع» أي إسمع وهي بمثابة محور صلاة الصباح والمساء. الآية تمثل جوهر التوحيد في اليهودية: «اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا… pic.twitter.com/SvqexvWtbN — Muath Hamed 🔻 (@MuathHamed) December 14, 2023

وعلّق مدونون على الفيديو بأنه انتهاك صارخ للأديان السماوية وللقانون الدولي، مشيرين إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء بانتهاكها لحقوق الإنسان وحرمة المقدسات.

( جندي من جيش الاحتلال يعتلي المنبر ويغني في أحد مساجد جنين )

ولا يزال هناك من يسأل لماذا كان طوفان الأقصى. !!

لن يسلم مسجد في أي بلد عربي من الصهاينة إذا تركناهم يهيمنوا ويسيطروا pic.twitter.com/r3Ck7jMvAq — خالد وليد الجهني (@KhaledEljuhani) December 14, 2023

وتداولت صفحات فلسطينية مقطع فيديو قالت إنه للدمار الذي خلّفه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مسجد جنين.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد نشر تقريرا قال فيه إن عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا بلغ 88 مسجدا، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا جزئيا 174 مسجدا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس، خلال عدوانها المستمر منذ أكثر من 69 يوما على القطاع.

📹متابعة صفا| آثار الدمار الذي خلفه جنود الاحتلال في مسجد مخيم جنين pic.twitter.com/NLJfkINev1 — وكالة صفا (@SafaPs) December 14, 2023

ويحيي اليهود في كافة أنحاء العالم الاحتفالات بعيد "حانوكا" تخليدا لذكرى ما يسمى "انتصار أبناء الحشمونيين" في ثورتهم على الإغريق خلال فترة "الهيكل الثاني"، وفق زعم اليهود الذين ادّعوا أن الإغريق اضطهدوا الحقوق ومنعوا العبادات اليهودية، ونتج عن "ثورتهم" احتلال القدس واستبدال الحكم الإغريقي باليهودي.