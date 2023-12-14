القسام: تدمير 72 آلية إسرائيلية وقتل 36 جنديا خلال 72 ساعة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية وقتل 36 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -في بيان على تليغرام- إن "مجاهدي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليا أو جزئيا".

وأكد أن مقاتلي القسام تمكنوا من قتل 36 جنديا وإيقاع عشرات الجنود الإسرائيليين الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم.

وأضاف أبو عبيدة أن ذلك تم إثر استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معها من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لها، إضافة إلى عمليات القنص المحققة لجنودها.

وتابع بيان المتحدث العسكري أن مقاتلي القسام "استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".

قنص 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس أنها قنصت 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا ودمرت 20 دبابة وناقلة جند في محاور مختلفة داخل قطاع غزة.

وقالت القسام -في بيانات مقتضبة على منصة تليغرام- إن مقاتليها تمكنوا من "قنص 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة، كما استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا خلال اليوم 4 ناقلات جند ودبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 جنوب شرقي مدينة خان يونس.

وفي وقت لاحق مساء اليوم الخميس، قالت الكتائب إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية في مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مما أسفر عن اشتعال النيران فيها.

وقالت القسام أيضا إنها قصفت حشودا للاحتلال في موقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية.

وأضافت "مجاهدونا وسرايا القدس قصفوا تجمعا لقوات العدو المتوغلة بالمحور الشرقي لمدينة خان يونس بقذائف هاون".

وقال مصدر ميداني بالقسام إنه تم الإجهاز على 3 مركبات من المسافة صفر في بيت لاهيا خلال الـ48 ساعة الماضية.

إصابة قائد كتيبة

من جهته، أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن ضابطا و7 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.

كما أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية إصابة قائد الكتيبة الـ12 في لواء غولاني بالمعارك في جنوب غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد الكتيبة الـ12 في لواء غولاني المصاب تولى القيادة خلفا لقائد الكتيبة الذي أصيب بداية الحرب.

وكانت كتائب القسام أعلنت صباح اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي بعد استهدافهم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام -في بيان- إنه بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال في حي الشجاعية أبلغوا عن استهدافهم قوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.

كما أعلنت عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية و4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.

إحصائية الاحتلال

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي كشف صباح الخميس عن ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة إلى 648 والقتلى إلى 116.

وبحسب المعطيات الأخيرة التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه، فإن 445 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال إن 29 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا بالمعارك في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ويحصي الجيش الإسرائيلي في قوائم ضحاياه من الضباط والجنود من يتم السماح بنشر أسمائهم فقط.

وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته شنت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم طوفان الأقصى ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ ذلك الحين يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم الخميس 18 ألفا و787 شهيدا، و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.