القسام تعلن مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في الشجاعية

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -الخميس- مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك الشجاعية بقطاع غزة.

وقالت الكتائب -في بيانها- إنه بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال في حي الشجاعية أبلغوا عن استهدافهم قوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.

كما أعلنت عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيلية بقذائف ياسين 105 في حي الشجاعية، و4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة ياسين.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في محاور التقدم بالزيتون والشجاعية شرقي غزة والشيخ رضوان في غربيها، وأضافت أنها قصفت موقع صوفا والحشود العسكرية الإسرائيلية في محيطه برشقات صاروخية.

في حين أفاد مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار تدوي في نيريم وعين هاشلوشا في غلاف غزة الجنوبي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة اعترافه أمس الأربعاء بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وحتى الآن أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 116 وإصابة 600 من عناصره منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى.