البنتاغون: قواتنا بسوريا والعراق تعرضت لـ97 هجوما منذ 17 أكتوبر

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لمراسل الجزيرة إن القواعد الأميركية في التنف والشدادي والفرات بسوريا تعرضت لـ3 هجمات بالصواريخ والمسيّرات الأربعاء.

وكشف المسؤول أن القوات الأميركية في سوريا والعراق تعرضت لـ97 هجوما بالصواريخ والمسيّرات بين 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا والعراق تصدت لمعظم الهجمات التي أخفقت في بلوغ هدفها.

وبدأت الهجمات على القوات الأميركية الموجودة في سوريا والعراق بعد 10 أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم واشنطن تل أبيب في عدوانها.

وتبنت معظم الهجمات على القوات الأميركية ما يطلق عليها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضم عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية.

وشنت الولايات المتحدة بالفعل ردا على الهجمات عدة ضربات في العراق وسوريا على مواقع مرتبطة بإيران.

وتنشر واشنطن نحو 2500 جندي في العراق، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، كما يوجد نحو 900 جندي أميركي في سوريا.

ومنذ بدء الهجمات على المصالح الأميركية في العراق تواجه حكومة محمد شياع السوداني التي وصلت إلى الحكم بدعم أحزاب وتيارات قريبة من إيران امتحانا صعبا للحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع واشنطن.