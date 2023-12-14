أمراض فتاكة تتربص بسكان غزة وتحذيرات من مجاعة

حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عامة في قطاع غزة ومن انتشار الأمراض الفتاكة والأوبئة بين سكانه، كما اعترفت وكالة إغاثة تابعة لها بأن سكان غزة يواجهون القصف والحرمان والأمراض والجوع "في مساحة تتقلص باستمرار".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن قطاع غزة يواجه الآن كارثة صحية عامة بسبب انهيار نظامه الصحي وانتشار الأمراض.

كما أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز أن غزة باتت "بيئة مثالية للأوبئة وكارثة صحية عامة".

وفي مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، تم وضع عدد من الأطفال الرضع المرضى معا على كل سرير في جناح الأطفال.

وقال رئيس قسم الأطفال الدكتور أحمد الفرا "العديد من الحالات تأتي بحالات جفاف شديدة منها ما يصل إلى حد الفشل الكلوي أو ضعف أداء الكلى".

وأضاف أنه كان هناك بالفعل ما يصل إلى 30 من حالات التهاب الكبد الوبائي "أ"، الذي تصل فترة حضانة الفيروس فيه إلى شهر.

وتابع "سنفاجأ بعد شهر بأعداد مهولة من التهاب الكبد، وهذا مؤشر خطير جدا وسببه الازدحام السكاني وتناول الأطعمة غير الصالحة، والاستخدام المشترك للحمامات".

12 طفلا معرضون للموت

من جهته، حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة من أن 12 طفلا معرضون للموت جراء اقتحام الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، معلنا وفاة جريحين من أصل 10 في قسم الطوارئ.

وقال القدرة في بيان نشرته الوزارة عبر تليغرام إن الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال قسم العناية المركزة في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام.

كما بيّن أن الجيش الإسرائيلي يحرم 12 طفلا في العناية من الحليب، محذرا من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم.

بدورها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال أمهل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع 4 ساعات لإخلائه بدعوى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدمه عسكريا.

وأشار بيان للوزارة إلى أن جيش الاحتلال اعتقل مدير مركز شهداء جباليا الطبي عقب قصف استهدف المركز الليلة الماضية. وبحسب البيان، فإن "الاحتلال مسعور ويقصف بشكل مدمر، وقتل اثنين من الطواقم الطبية أمس".

"لم يعرف أهل #غزة الجوع من قبل، لكننا نقابل المزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا منذ يومين أو ثلاثة. يُضطر بعضهم لإيقاف شاحنات المساعدات وأخذ الطعام، قبل إيصاله إلى الملاجئ، ليأكلوا في الحال.

لا علاقة لذلك بتحويل المساعدات عن مسارها، لكنه متعلق باليأس التام".

المفوض العام للأونروا. pic.twitter.com/1SMPUcLPaL — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 14, 2023

حرمان وأمراض

وفي الشأن الإنساني أيضا، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن سكان قطاع غزة يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة تتقلص باستمرار، مضيفا "لم يعرف أهل غزة الجوع من قبل، لكننا نقابل المزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا منذ يومين أو 3".

وفي كلمة ألقاها بمنتدى اللاجئين العالمي بمدينة جنيف السويسرية، أضاف لازاريني إن سكان غزة ينفد منهم الوقت والخيارات، وأكد أنهم يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة تتقلص باستمرار.

وقال إن ما يحدث في غزة يفترض أن يغضب أي شخص لديه مبادئ وقيم في العالم، وإن منشآت الوكالة تعرضت للاعتداء 250 مرة، مؤكدا أن ما يعيشه أهالي غزة من جوع وندرة مستلزمات الحياة غير مسبوق.

وأفاد مراسل الجزيرة أن شهداء وجرحى سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة أحدهما في حي البرازيل والآخر في مخيم "يبنا". وقد تم إسعاف المصابين إلى المستشفى الكويتي حيث وصل عدد من المصابين بجروح وحروق مختلفة الدرجات بينهم أطفال.

وفي آخر حصيلة تكشفها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 18 ألفا و787 والجرحى إلى 50 ألفا و897 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.