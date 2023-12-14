أبرز تطورات اليوم الـ69 من الحرب الإسرائيلية على غزة

ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت خلال اقتحاماته البرية لقطاع غزة، حيث تجاوزت 36 جنديا خلال آخر 72 ساعة، ويتزامن ذلك مع إعلان كتائب القسام تدمير عدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية بعضها من مسافة صفر، في الأثناء صبّ الاحتلال غضبه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وارتكب هذا اليوم عددا كبيرا من المجازر الجديدة.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات ومدن الضفة الغربية مع تركيزها على مدينة جنين، حيث استشهد 12 فلسطينيا خلال 3 أيام من الاشتباكات مع المقاومة بالمدينة قبل أن ينسحب الاحتلال منها.

خسائر جيش الاحتلال

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن قائد الكتيبة الـ12 في لواء غولاني أصيب في المعارك جنوب قطاع غزة، في حين أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك جنوب غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة.

كما قال مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه استقبل 19 جنديا إسرائيليا جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل ذلك، أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 36 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية.

وحتى الآن، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 116 وإصابة 600 من عناصره، منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت كتائب القسام أعلنت اليوم الخميس عن تدمير 72 آلية عسكرية خلال 72 ساعة وقتل 36 جنديا إسرائيليا، من بينهم 14 ضابطا وجنديا قنصتهم الكتائب في غزة ذلك اليوم، وإصابة قائد كتيبة بلواء غولاني.

مجازر جديدة للاحتلال في غزة

قالت شبكة "سي إن إن" إن تقييما لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية خلص إلى أن إسرائيل ألقت 29 ألف قذيفة أرض جو على قطاع غزة، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ أكثر من 500 غارة جوية هذا الأسبوع في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 18 ألفا و787، والجرحى إلى 50 ألفا و897 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا اليوم، ارتكب الاحتلال عددا من المجازر، حيث أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بأن هناك عددا من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية ودراجة نارية شمال رفح.

كما أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي على وسط خان يونس جنوبي القطاع إلى 20 شهيدا.

واستشهد 27 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بالقرب من مفترق الدخني وسط مدينة رفح.

وقد استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا في حي البرازيل برفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

أرقام مروعة

وفي هذا اليوم أعلن خبراء الأمم المتحدة عن تقارير بأن القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم أدّى لمقتل نحو 12 ألف امرأة وطفل.

كما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 85% من سكان غزة نزحوا منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن منشآت الوكالة تعرضت للاعتداء 250 مرة.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استشهاد 3714 طالبا، وإصابة 5700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بعد 3 أيام من اقتحام جنين وشن حملة دهم واعتقالات وقتل 12 فلسطينيا، انسحب جيش الاحتلال من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الجيش والأمن العام الإسرائيليان بإصابة 7 جنود خلال الحملة على جنين ونقلهم إلى المستشفى. في حين بلغ عدد الشهداء في المدينة ومخيمها منذ أول أمس الثلاثاء 12 شهيدا، بينهم الفتى موسى الخطيب الذي يبلغ 17 عاما.

وتعرضت مدينة جنين ومخيمها لعدوان إسرائيلي وقعت خلاله اشتباكات واسعة مع مقاومين فلسطينيين، واقتحمت كذلك قباطية ورمانة والزبابدة والسيلة الحارثية واليامون بقضاء جنين.

وفي الإطار ذاته، أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 4400 فلسطيني في الضفة الغربية وأراضي 48 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا اليوم أعلن مصدر ملاحي يمني للجزيرة أن قوات أنصار الله (الحوثيين) أجبرت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل على تغيير مسارها.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية ذكرت أن جهة تصف نفسها بالبحرية اليمنية أبلغتها بأنها حوّلت مسار سفينة نحو سواحل اليمن.

ودفع تهديد الحوثيين حركة الملاحة البحرية الولايات المتحدة إلى إعلان الرغبة في تشكيل "أوسع تحالف بحري ممكن" لحماية السفن في البحر الأحمر.

السلطة الفلسطينية وغزة

وضمن أبرز أخبار اليوم الـ69 للعدوان على غزة، جاء تصريح الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس بأن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على السيطرة على قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب.

ومن الأحداث البارزة -أيضا- إعلان حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا قبالة جنوبي لبنان بالأسلحة المناسبة، كما أعلن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطي رئيس الموساد ديفيد برنيع كامل الحرية في العمل للإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن تعليمات نتنياهو لرئيس الموساد تشمل لقاء الوسطاء بهدف "تحرير" المحتجزين.

ومن الأحداث البارزة الخميس ما كشف عنه بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله -في لقاء منفرد مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في تل أيب- إن "تفكيك" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يتطلب "فترة طويلة تمتد لأكثر من عدة أشهر".