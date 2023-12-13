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قطر تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بعدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس

3-أسيل جندي، سلوان، القدس، صورة عامة لبعض أحياء بدة سلوان ويظهر في مؤخرتها المسجد الأقصى وسور القدس التاريخي(الجزيرة نت)
صورة عامة لبعض أحياء بلدة سلوان ويظهر فيها المسجد الأقصى وسور القدس التاريخي (الجزيرة)
13/12/2023

أدانت دولة قطر بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة بهدف بناء قطار هوائي، واعتبرت القرار انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ذات الصلة.

وطالبت وزارة الخارجية في بيان اليوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، كما حذرت من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)