قطر تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بعدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس

أدانت دولة قطر بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة بهدف بناء قطار هوائي، واعتبرت القرار انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ذات الصلة.

وطالبت وزارة الخارجية في بيان اليوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، كما حذرت من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

بيان : قطر تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بالقدس الشرقية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/4kYdckSFPv — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 13, 2023

وأكدت الوزارة أن القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.