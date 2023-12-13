ضرب آليات وقنص جنود.. مشاهد ملحمية للقسام مع الاحتلال بخان يونس

بثت قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، صورا لمعارك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لقطات من استهداف آليات ودبابات إسرائيلية في حالتي الثبات والحركة، وكذلك ناقلة النمر المدرعة بقذائف مضادة للدروع إذ تمت إصابتها بشكل مباشر.

وتضمن الفيديو أيضا عمليات قنص لجنود الاحتلال في أكثر من موقع علاوة على مشاهد الاشتباك مع قوة إسرائيلية متحصنة بإحدى المدارس، إلى جانب لقطات من عملية استطلاع لإحدى الآليات وأخرى لإنزال علم رفعه الجيش الإسرائيلي على أحد منازل الفلسطينيين.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة -وعلى رأسها القسام- على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.