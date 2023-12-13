نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو لمعارك خاضتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وأظهر المقطع تدمير عدد من الدبابات بقذائف محمولة على الكتف من مسافة صفر.

وظهر مقاتلو القسام وهم يستهدفون الدبابات من داخل بنايات مدمرة وفي مناطق مفتوحة أيضا. كما أظهر الفيديو لحظة استهداف جندي إسرائيلي خلال وقوفه في نافذة أحد البيوت.

وظهر أحد المقاتلين وهو يزرع ما قال إنها "عبوة تلفزيونية" وعبوة "شواظ" في إحدى الفتحات الأرضية ثم قام بتفجيرهما عن بُعد في دبابة إسرائيلية.

وفي آخر الفيديو، ظهر المقاتلون وهم يدوسون حطام آليات عسكرية -بعضها يحمل نجمة داود- بأحذيتهم ويجمعون ملابس عسكرية وذخائر إسرائيلية.