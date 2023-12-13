رئيس الأركان الإسرائيلي: ما جرى في حي الشجاعية حدث صعب

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ما جرى أمس في الشجاعية بأنه "حدث صعب" في إشارة إلى مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في اشتباك وكمين نصبته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) في الحي الواقع شمالي قطاع غزة.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية.

وتفقد قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي قواته بحي الشجاعية وقال خلال الزيارة إن "أمامنا تحديات كبيرة وسنواصل ضرب العدو".

معظمهم ضباط، وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.. جيش الاحتلال يقر بمقتل 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجراح في اشتباك وكمين نصبته كتائب القسـ.ـام في حي الشجاعية شمالي #قطاع_غزة التفاصيل: https://t.co/l5Xf8419qK pic.twitter.com/ZYF3gJmANn — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) December 13, 2023

من جهته، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن "حرب البقاء الثانية" التي يخوضها جيشهم في غزة تكبد إسرائيل ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا.

كما قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية، في حين يُقتل جنودنا كل يوم وسط حرب مريرة"، مضيفا أن نتنياهو "لم يتعلم شيئا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا يمكن له الاستمرار في قيادة البلاد".

وبشأن هذه المعارك في الشجاعية بشمال غزة، قال المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، إن العديد من الفخاخ المتفجرة والعبوات الناسفة في حي الشجاعية ألحقت خسائر فادحة بصفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مقاتلي حماس "فخخوا المباني التي كانوا يتحصنون فيها، على أمل إغراء أكبر عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بالموت، وهو ما فعلوه"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ويأتي ذلك مع إعلان كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين وسط قطاع غزة بين قتيل وجريح.

وأوضحت القسام أن الكمين تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود الاحتلال "بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أن مدفعيتي القسام وسرايا القدس استهدفتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأضافت القسام أنها استهدفت 7 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلتي جند في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، لافتة إلى تدمير مقاتليها ناقلة جند بشكل كامل شرق مدينة خان يونس بقذيفة "بي-29".

كما أعلنت سرايا القدس قصف الحشود العسكرية لقوات الاحتلال بقذائف هاون في محور التقدم شرقي خان يونس، في وقت تشهد فيه محاور عدة اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بمخيمي الشجاعية وجباليا ومنطقة التوام شمالا إلى خان يونس جنوبا، بالتزامن مع قصف إسرائيلي متواصل على مناطق عدة في القطاع مخلفا شهداء وجرحى.