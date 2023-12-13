جلسة مديح نبوي للأطفال داخل مدرسة لإيواء النازحين وسط غزة

تفاعل أطفال فلسطينيون نازحون في مدارس الإيواء بمخيم البريج وسط قطاع غزة مع جلسة مخصصة للمديح النبوي، نظمت لهم للتخفيف عنهم في ظل ما يعانونه من قصف إسرائيلي وحشي.

ونشر المصور الفلسطيني أحمد المقادمة مقطع فيديو عبر موقع إنستغرام لمجموعة من الأطفال من غزة ينشدون في جلسة مديح نبوي من داخل مدرسة لإيواء النازحين.

ويظهر المقطع المصور مجموعة من الأطفال يتجمعون في باحة مدرسة إيواء النازحين ويرددون كلمات من أنشودة كان ينشدها عليهم بعض الشباب.

وبدت البهجة والابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي سرق منهم طفولتهم وعائلاتهم.