إغماء نائب بالبرلمان التركي بعد كلمة انتقد فيها سلوك بلده تجاه إسرائيل

انهار عضو في البرلمان التركي أمس الثلاثاء بعد إصابته بالإغماء عقب انتهاء كلمة ألقاها في البرلمان، وهاجم فيها سلوك تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقبل تعرضه للإغماء، قال النائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض حسن بيتماز عن العدوان الإسرائيلي على غزة "حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تبقى صامتة، يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا لن تكون هناك مشكلة، ولكن إذا تخلصتم منا فلن تتمكنوا من الهروب من الندم، وحتى لو نجوتم من عذاب التاريخ فلن تتمكنوا من الهروب من غضب الله".

وخلال كلمته سقط بيتماز على الأرض فجأة واصطدم رأسه بالرخام، ليهرع إليه كل من في قاعة البرلمان. وقدم أحد الأطباء الموجودين في الجلسة الإسعافات الأولية له، وقام بتدليك قلبه.

🔴 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde konuşurken baygınlık geçirdi ve yere düştü — artıgerçek (@artigercek) December 12, 2023

ورفع جوليزار بيشر كاراجا نائب رئيس البرلمان الجلسة لمدة 20 دقيقة، وتم إخراج بيتماز من البرلمان ونُقل إلى المستشفى.

ووصف بيان لاحق حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما بالخطيرة، وقال إن حياته ما زالت في خطر.

وكثيرا ما ينتقد بيتماز رغبة أردوغان في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الدافئة التي حاول الحفاظ عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة قبل طوفان الأقصى.

يشار إلى أن تركيا إحدى أكثر الدول انتقادا لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، وهدد الرئيس التركي الأسبوع الماضي إسرائيل بدفع "ثمن باهظ إن حاولت القضاء على نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تركيا"، كما وصف أردوغان حماس بأنها "مجموعة مقاومة تحارب من أجل الدفاع عن أرضها". وقال إن "مستقبل غزة يجب أن يحدده الفلسطينيون".