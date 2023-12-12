دوي انفجارات بمحيط مخيم جنين واشتباكات مستمرة مع الاحتلال

واصلت المقاومة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد ساعات من سقوط شهداء في جنين وحصول اقتحامات واشتباكات في مدن أخرى بالمنطقة.

وأفاد مراسل الجزيرة بتبادل إطلاق النار بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب مستشفى الشفاء في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقل المراسل أن انفجارات دوّت في محيط مخيم جنين وسط اشتباكات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وكانت مصادر طبية أفادت للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى جنين الحكومي وتعيق وصول سيارات الإسعاف.

وأفاد مراسل الجزيرة باعتقال قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشبان الفلسطينيين بمدينة ومخيم جنين أثناء تنفيذها للاقتحام.

كما أضاف المراسل أن عددا من آليات الاحتلال تتحرك من مدخل مخيم جنين إلى حي الجابريات المطل على المخيم.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال فجرت سيارة في مخيم جنين وإن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة في سماء المخيم.

تعزيزات عسكرية

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تستقدم تعزيزات عسكرية نحو جنين تشمل 15 آلية وجرافتين ودوريات مزودة برشاشات آلية.

وقبيل ذلك، سقط 4 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال جنين بعدد كبير من الآليات، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني، كما حلّقت المسيّرات الإسرائيلية بكثافة، وعلى ارتفاع منخفض فوق سماء مخيم ومدينة جنين.

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن اشتباكات عنيفة دارت قرب مستشفى الرازي في جنين، وأضاف أن عبوة محلية الصنع انفجرت أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين.

كما أفاد بسماع دويّ انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية، وأوضح أن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تجريف شوارع في محيط المخيم، وتخريب بنى تحتية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من قرية مادما وداهمت عددا من منازلها بعد اقتحامها من محاور عدة.

وفي طولكرم، أفادت مصادر فلسطينية باشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب بوابة نيتساني.

ويتزامن تصعيد الاحتلال في الضفة مع استمرار عدوانه على قطاع غزة والذي أدى حتى الحين لسقوط نحو 19 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.