كندا وأستراليا ونيوزيلندا تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير

قال رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إنهم يدعمون الجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين دعمهم لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأعرب رؤساء الوزراء عن قلقهم إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة، وشددوا على أنه لا يمكن أن تكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين هي ثمن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق البيان.

وأضافوا أن وقف إطلاق النار في القطاع لا يمكن أن يكون من جانب واحد، مطالبين حركة حماس بإطلاق سراح جميع المحتجزين لديها، كما شددوا على معارضتهم أي إعادة احتلال لقطاع غزة أو تقليص مساحته أو فرض تهجير قسري للفلسطينيين.

يأتي ذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم أن إسرائيل بدأت تخسر الدعم الدولي نتيجة قصفها العشوائي على قطاع غزة الذي أسفر عن قتل آلاف المدنيين.

وكان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بدأ بتشديد لهجته تدريجيا مع تزايد عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال الشهر الماضي إن "قتل النساء والأطفال والرضع في القطاع الفلسطيني يجب أن يتوقف".

من جهته، صرح وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن المجتمع الدولي لن يقبل قتل المدنيين في قطاع غزة، بإطار دفاع إسرائيل عن نفسها، مؤكدا أن للحرب قواعد.

أما رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز، فدعا إسرائيل في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى التصرف وفق القانون الدولي، وتوفير الغذاء والماء والدواء للمدنيين في قطاع غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تراجع الدعم الدولي لإسرائيل نتيجة الارتفاع الهائل لعدد ضحايا الحرب.