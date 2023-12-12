القسام تشتبك مع الاحتلال بمحاور عدة وتكشف تفاصيل كمين سابق

قالت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء إنها اشتبكت مع جنود الاحتلال واستهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية، مشيرة إلى تمكنها من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بكمين لفصيل مشاة إسرائيلي الثلاثاء الماضي غرب جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة للاحتلال في بلدة القرارة شرق خان يونس "وأسقطوا 5 منهم بين قتيل وجريح"، وأنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

كما قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105 واشتبكوا مع قوة راجلة، مضيفة أنهم استهدفوا أيضا قوة مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان وأوقعتهم "بين قتيل وجريح".

كما أعلنت أنها استهدفت مقرات القيادة الميدانية لقوات الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم في أعقاب قصفها حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وكشفت القسام اليوم تفاصيل كمين لقوات الاحتلال الثلاثاء الماضي، فقالت إنها تمكنت من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بكمين لفصيل مشاة إسرائيلي غرب جباليا، وإن مقاتليها "أبلغوا بتنفيذ الكمين والإجهاز على الفصيل من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح"، وإن قوة إسرائيلية راجلة تقدمت بعد يومين من الكمين نحو مبنى ليتم استهدافها وقتل 15 جنديا منها، وفق القسام.

وكان مراسل الجزيرة قد قال إن اشتباكات عنيفة دارت اليوم بين عناصر كتائب القسام وقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا شمالي قطاع غزة، وأيضا جرت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعشرات قذائف المدفعية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "استعادة" جثتي محتجزين من قطاع غزة خلال عملية عسكرية، مشيرا إلى إصابة جنود خلال العملية، في حين لم تؤكد فصائل المقاومة في غزة ذلك حتى الآن.

يأتي ذلك في اليوم الـ67 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومواصلة جيش الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة من القطاع مخلفا حتى الآن 18 ألفا و412 شهيدا إلى جانب أكثر من 50 ألف جريح، وفق وزارة الصحة في غزة.