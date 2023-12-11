أغلبية بأميركا تعارض سياسة بايدن إزاء حرب غزة

أظهر استطلاع للرأي -أجرته قناة أميركية- معارضة نسبة كبيرة من الأميركيين طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" أعرب 61% ممن شملهم الاستطلاع عن معارضتهم لأسلوب تعامل إدارة بايدن مع هذا العدوان، وعبر 34% عن اعتقادهم بأن تصرفاتها لا تخدم السلام. بينما قال 20% إنهم يعتقدون أنها جعلت الأمر أقرب إلى الحل السلمي، ورأى 46% أن تصرفات إدارة الرئيس ليس لها أي تأثير.

وفي حين فضل معظم المشاركين عدم التعليق على نهج بايدن تجاه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بالولايات المتحدة، أظهر الاستطلاع أن عدد الذين أرادوا منه إدانة هذه الاحتجاجات كان أكثر ممن أرادوا دعمها. كما لوحظ في الاستطلاع أن نهج بايدن تجاه إسرائيل أدى إلى زيادة الخلافات داخل الحزب الديمقراطي.

يُذكر أن الاستطلاع شمل 2144 شخصا، وأجري الفترة من السادس إلى الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة المحاصر، خلّفت أكثر من 17 ألف شهيد ونحو 48 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، إضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل نزوح مئات الآلاف بحثا عن مناطق آمنة.