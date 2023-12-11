مناطق أوكرانية ستشارك في الانتخابات الرئاسية الروسية

من المقرر أن تشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس/آذار المقبل الأراضي الأوكرانية التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر/أيلول 2022.

وقالت اللجنة الانتخابية الروسية اليوم الاثنين إن التصويت سيشمل دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون.

وتقع هذه المناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، وأعلنت روسيا ضمّها سبتمبر/أيلول 2022، رغم أنها لا تتمتع بسيطرة عسكرية كاملة عليها.

وسبق أن أجرت روسيا عدة اقتراعات في هذه المناطق رغم القتال الجاري فيها وتنديد المجتمع الدولي بالخطوة.

وفي الأسبوع الماضي، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن تنظيم انتخابات في هذه المناطق "باطل، وينتهك القانون الدولي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الجمعة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس/آذار المقبل.

وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 مارس/آذار المقبل، في خطوة يقول منتقدو الكرملين إنها تجعل ضمان الشفافية أكثر صعوبة.