مصادر إسرائيلية: نتنياهو يشكل طاقما سريا لإعداد خطة لغزة بعد الحرب

نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تشكيل طاقم سري لإعداد خطة حول مستقبل قطاع غزة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والوزير رون ديرمر، بالإضافة إلى أفراد من الجيش والأمن العام (الشاباك) والاستخبارات الخارجية (الموساد).

وقالت المصادر إن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ يحضر بانتظام المناقشات حول هذه الخطة، وأضافت أن هرتسوغ التقى الفريق بالفعل 4 مرات في الأسابيع القليلة الماضية، ومن المتوقع إجراء مناقشة أخرى هذا الأسبوع.

ونقلت القناة الـ13 عن مسؤول إسرائيلي كبير يشارك في المناقشات أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بوجود هذا الفريق، وأنه سيتم في وقت لاحق تقديم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه المناقشات إلى مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن من المهم لإدارة بايدن أن تقدم الحكومة الإسرائيلية خطة لليوم التالي للحرب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن إسرائيل ستقيم "منطقة أمنية عميقة" داخل قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وستتولى المراقبة الأمنية فيه.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين إن إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب.

وأضاف نتنياهو في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أن إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن نزع السلاح من غزة.