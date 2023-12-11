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مراسل الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان

11/12/2023-|آخر تحديث: 11/12/202308:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة