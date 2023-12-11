إسرائيل تعترض صواريخ وتقصف عدة بلدات جنوبي لبنان

قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدات الناقورة وزبقين ويارين ومروحين والجبين جنوبي لبنان، كما أفاد بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأضاف المراسل، صباح اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بمنطقتي الجليل الأعلى والغربي على الحدود مع لبنان.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، وأن صاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة.

وأمس، أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجوما جويا بطائرات مسيرة على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال بالقطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وأصاب عددا من الجنود، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين جراء اعتراض مسيرة "معادية" أطلقت من جنوب لبنان.

بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان إنها قصفت مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وتشهد المنطقة الحدودية جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين فصائل المقاومة وإسرائيل، منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى وتزامنا مع الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب حصيلة أوردتها وكالة رويترز، أسفر التصعيد حتى الآن عن مقتل 85 من عناصر حزب الله و16 مدنيا لبنانيا. وفي إسرائيل، قتل 11 شخصا بينهم 7 جنود.