قطر ترسل 116 طنا مساعدات إضافية لقطاع غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن 3 طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية وصلت إلى مدينة العريش المصرية تحمل مساعدات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، في منشور على منصة إكس، إن الطائرات تحمل 116 طنا من المساعدات تتضمن مواد غذائية وطبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية تمهيدا لنقلها إلى غزة.

ثلاث طائرات قطرية تصل إلى مدينة العريش المصرية تحمل مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/9nVL7yCNHD — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 10, 2023

وأوضحت وزارة الخارجية أنه مع هذه الطائرات الثلاث تكون قطر قد أرسلت 42 طائرة بإجمالي 1362 طنا من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية القطرية أن هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

وإلى جانب إرسال أطنان المساعدات إلى غزة، فإن قطر استقبلت أمس الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين من القطاع للعلاج في الدوحة، وكانت الدفعة الأولى من الجرحى وصلت في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

كما أجلت قطر 89 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة عن طريق مدينة العريش بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

ويواجه قطاع غزة منذ أكثر من شهرين عدوانا إسرائيليا، أسفر عن نحو 18 ألف شهيد ونحو 47 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة.